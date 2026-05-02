Teklif yağıyordu! Yasemin Ergene kararını verdi

Doktorlar dizisi ile tanınan Yasemin Ergene evlenip sosyeteye girince oyunculuğu bırakma kararı almıştı. Uzun yıllar lüks hayatıyla gündeme gelen Ergene 14 yıllık evliliğini kısa süre önce bitirdi.

Uzun yıllardır ekrana dönmeye düşünmeyen Yasemin Ergene kararını değiştirdi. Ergene oyunculuğa döneceğini açıkladıktan sonra çok sayıda dizi ve film teklifi almıştı.

Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Ergene, Poll Films’le el sıkıştı. Ünlü oyuncu tercihini “Düğünümüz Var”dan yana kullandı. Haziran ayında sete çıkacak olan dizinin kadrosu dikkat çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu’nun yazdığı kod adı “Düğünümüz Var” dizisinin kadrosunda Binnur Kaya, Eda Ece ve Şevval Sam var.