Tesettürden çıkıp estetik yaptırdı! Popstar Özlem'in son hali şaşırttı

MYNET DETAY- 2006-2009 yılları arasında ekrana gelen, jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş’in oturduğu Popstar Alaturka, dönemin en çok konuşulan müzik yarışmalarından biri olmuştu. Yarışmada güçlü sesi ve karakteriyle öne çıkan isimlerden biri de Şanlıurfa’dan katılan 19 yaşındaki Özlem Güneş’ti.

O dönem programda dekolte giymediği için eleştirilmiş, “Ben manken değilim, dekolte giymem” sözleriyle hafızalara kazınan Özlem Güneş uzun zaman sonra ortaya çıkmıştı.

Yarışmanın ardından gözlerden uzak yaşayan Özlem Güneş, evlenip tesettüre girmişti. İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gören şarkıcı bir süre önce tesettürden çıktığını duyurdu. Eşinden de boşanan ünlü isim yeni bir hayata başladı.

Yeni şarkı çıkararak sahnelere de dönen Popstar Özlem tesettüre zarar verdiğini söyleyerek dolgu ve botoks yaptırdığını da itiraf etti.

Popstar Özlem'in son hali sosyal medyada dikkat çekti ve şarkıcının son haline kimi olumlu kimi olumsuz yorumlar geldi.