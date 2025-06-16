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Teşikat'ta Kate (Kraliçe) öldü mü? Teşkilat'ın final sahnesi olay oldu |"Neslihan’dan sonra reyting yapamaz dediler"

Sezon boyunca adından söz ettiren ve sezonun ortasında başrol oyuncu Aybüke Pusat'ın diziden gönderilmesiyle tepki de çeken Teşkilat sezon finali yaptı. Teşkilat final sahnesinde Altay'ın maskesi çıktı Kate öldü. Sosyal medyada Kate rolüne hayat veren Tuvana Türkay'a yorum yağdı.

Teşikat'ta Kate (Kraliçe) öldü mü? Teşkilat'ın final sahnesi olay oldu |"Neslihan’dan sonra reyting yapamaz dediler"
Kubra Akalın

Teşkikat sezon finali sonrası "Teşkilat Kraliçe (Kate) öldü mü?", "Tuvana Türkay Teşkilat’tan ayrıldı mı?" soruları araştırılmaya başlandı. Teşkilat final sahnesi sosyal medyayı salladı.

Teşkilat sezon finalinde Kraliçe Kate karakteri öldü. Altay, intikamını alırken Kate’i önce kalbinden, sonra da başından vurdu.

TUVANA TÜRKAY TEŞKİLAT'TAN AYRILDI MI?

Tuvana Türkay bu sahne sonrası Teşkilat’tan ayrıldı. Türkay'ın canlandırdığı Kate karakterinin ölümüyle birlikte Tuvana Türkay da Teşkilat dizisinin kadrosundan ayrılmış oldu. Başarılı oyuncu, yeni sezonda Teşkilat kadrosunda yer alması büyük bir ters köşe olmazsa imkansız görünüyor.

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TEŞKİLAT BİTTİ Mİ?

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat, 15 Haziran Pazar akşamı yayınlanan sezon finaliyle adından söz ettirdi. Haftalardır merakla beklenen Altay ve Kraliçe (Kate) yüzleşmesi olay oldu. Altay’ın intikamını aldığı o anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Final sahnesi, Kraliçe Kate’in zaferini kutlamasıyla başladı. Altay ve Neslihan’ın öldüğünü sanan Kate Altay'ın maskesini çıkarmasıyla şok yaşadı. Maskesini yavaşça çıkaran Altay, Kate’in gözlerinin içine bakarak “Yeni bir sayfa açamazsın çünkü defterin bitti" dedi.

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Tuvana Türkay'a ve final sahnesine sosyal medyada yorum yağdı. Seyirciler "Neslihan’dan sonra reyting yapamaz dediler. Valla yaptılar oldu", "Tuvana sezon boyunca efsaneydi", "Dizi şaha kalktı" yorumlarında bulundu. İşte o yorumlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Tuvana Türkay teşkilat
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