Tuvana Türkay'ın estetik değişimi yine gündemde: Son olarak yüz gerdirme operasyonu geçirdi!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde "Kate" karakterine hayat veren Tuvana Türkay, sadece oyunculuğuyla değil, geçirdiği estetik operasyonlarla da magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.



34 yaşındaki oyuncu, son yıllarda magazin gündeminden bir adım geri durmayı tercih etse de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

Pozlarıyla da sık sık gündeme gelen Tuvana Türkay, yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Burun estetiğinden çene hattına, dudak dolgularından yüz hatlarını belirginleştiren uygulamalara kadar birçok işlemden geçtiği bilinen oyuncu yine dayanamadı.



Miliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre Türkay, bu kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Yeni görünümüyle hayranlarını ikiye bölen oyuncu hakkında "Artık abartmasan", "Ne gerek vardı?", "Keşke doğal kalsan", "Her halin güzel" yorumları dikkat çekti.