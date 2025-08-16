Teşkilat'tan ayrılır ayrılmaz yurt dışına çıktı! Tuvana Turkay'dan iddialı pozlar

Teşkilat finalinde Tuvana Türkay’ın hayat verdiği Kraliçe Kate karakteri öldürüldü. Oyuncu diziden ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:

"Canım Teşkilat izleyicileri, hepinizin mesajlarını tek tek okumaya çalışıyorum ama o kadar çok sevgi, o kadar çok güzel söz var ki... Gerçekten yetişemiyorum. Her birinizin içtenliği kalbime dokundu, gözlerim dolu dolu okuyorum. Bu sevgi, bu sahipleniş için asıl ben size teşekkür ederim. Güzel sözleriniz başımın üstünde. Lütfen üzülmeyin, beni de üzmeyin... Bu bir veda değil, sadece bir durak. Eminim başka işlerde yeniden buluşacağız. Koca bir sezon boyunca kraliçeye sabırla katlandığınız, sevgiyle kabul ettiğiniz ve yoldaşlık ettiğiniz için minnettarım."

Diziden ayrılır ayrılmaz soluğu yurt dışında alan Tuvana Türkay son dönemde estetikleriyle de gündeme geliyor.

Burun estetiğinden çene hattına, dudak dolgularından yüz hatlarını belirginleştiren uygulamalara kadar birçok işlemden geçtiği bilinen oyuncu son olarak iddialı pozlarını peş peşe paylaştı.



Tuvana Türkay'ın Monaco pozlarına ve iddialı tarzına hayranlarından beğeni yağdı.