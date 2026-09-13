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Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlayacak, bu hafta var mı?

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Teşkilat için beklenen tarih ortaya çıktı. Yaz arasının ardından sete çıkan fenomen yapımın 7. sezon ilk bölümü için geri sayım başladı. Peki Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlayacak, bu hafta var mı? İşte merak edilen yayın tarihi…

Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlayacak, bu hafta var mı?

TRT 1 ekranlarında yıllardır pazar akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Teşkilat, yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni oyuncuların katıldığı, çekimleri ağustos sonunda başlayan 7. sezon için bekleyiş sürerken, dizinin yayın tarihi de netleşmeye başladı. Dizinin hayranlarının en çok araştırdığı "Teşkilat bu hafta var mı?" sorusu da yanıt buldu.

Teşkilat yeni sezonu ne zaman başlayacak, bu hafta var mı? 1

TEŞKİLAT NE ZAMAN?

Eylül ayıyla birlikte gözler TRT 1'in yayın takvimine çevrildi. Edinilen bilgilere göre Teşkilat'ın 7. sezon ilk bölümünün 20 Eylül 2026 Pazar günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

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TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

Teşkilat, 13 Eylül Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak. TRT 1'in bu haftaki yayın akışında dizinin 7. sezon açılışı yer almıyor.

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Anahtar Kelimeler:
teşkilat
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