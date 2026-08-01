The Walking Dead hayranlarına müjde: Tüm evren Netflix'te toplanıyor

Zombi dizilerinin efsanesi The Walking Dead için hayranları heyecanlandıran dev bir gelişme yaşandı. Netflix ile AMC Global Media arasında imzalanan 500 milyon dolarlık anlaşma sayesinde, yıllardır farklı platformlarda yayınlanan The Walking Dead evreni tek çatı altında toplanıyor.

Beş yıl sürecek küresel lisans anlaşması kapsamında, 2027 yılından itibaren orijinal The Walking Dead dizisi ile birlikte Fear the Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: The Ones Who Live, The Walking Dead: World Beyond ve Tales of The Walking Dead, hem Netflix hem de AMC+ kütüphanesinde yer alacak. Toplam 371 bölümlük dev arşiv, ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde izleyiciyle buluşacak.

TÜM EVREN TEK PLATFORMDA

Anlaşmaya göre dizilerin yayın tarihleri, her ülkedeki mevcut lisans sözleşmelerinin sona ermesine bağlı olarak farklılık gösterecek. Ancak süreç tamamlandığında izleyiciler, yıllardır farklı platformlara dağılan The Walking Dead evrenine tek bir yerden ulaşabilecek.

AMC Global Media CEO'su Kristin Dolan, Netflix ile uzun yıllardır devam eden iş birliklerini daha da büyüttüklerini belirterek, bu anlaşmanın The Walking Dead evrenini dünya genelindeki hayranlar için her zamankinden daha erişilebilir hale getireceğini söyledi.