Erdal Beşikçioğlu gözaltında! Behzat Ç. yayınlanacak mı?

Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu hakkında yaşanan son gelişme gündeme bomba gibi düştü. Gözaltı haberinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi" dizisinin yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı oldu.

HBO Max'in fenomen dizisi "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nin 4. sezon çekimleri Ankara'da sürerken setten ilk kareler geçen hafta gelmişti. Yeni sezonda üç yıllık zaman atlaması yaşanacaktı.

OĞUZHAN UĞUR KONUK OYUNCUYDU

Ayrıca dizide şu an tutuklu olan Oğuzhan Uğur da konuk oyuncu olarak dikkat çekiyordu.

Yaşanan gelişmeler sonrası Behzat Ç.'nin ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Odatv'nin ulaştığı bilgilere göre, dizinin merakla beklenen dördüncü sezonunun çekimleri gözaltı sürecinden önce tamamlandı. Böylece Beşikçioğlu'nun yaşadığı gelişmenin yeni sezon çekimlerini aksatmadığı öğrenildi. Yapım ekibinin planlanan çekim takvimini tamamladığı, yeni sezonun post prodüksiyon aşamasında olduğu belirtildi.

"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikâyesi", dördüncü sezonuyla da HBO Max platformunda yayınlanacak. Yeni sezonun yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak HBO tarafından henüz bir resmi açıklama gelmiş değil...