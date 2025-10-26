MAGAZİN

Tolgahan Sayışman umreye gitti! Fotoğraf gündem olunca gerçeği açıkladı

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, eşiyle birlikte umre ziyaretinde bulundu. Tolgahan Sayışman’ın, Mekke'de Kur’an-ı Kerim okurken uyuyakaldığı iddia edildi ve fotoğraflar gündeme geldi. Tolgahan Sayışman fotoğrafı paylaşıp açıklama yaptı.

Kubra Akalın

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi umreye gitti. Umre ziyareti sırasında bir fotoğraf sosyal medyada dolaşıma girdi.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin Kur'an okurken umrede uyuyakaldığı poz sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

Oyuncu bu kadar çok gündem olunca daha fazla dayanamadı ve bir açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Tolgahan Sayışman, "Videodaki beyefendiye ve sevgili eşine saygılar. Allah kabul etsin. Ama arkadaşlar bana videoyu göndermeyin artık, o ben değilim" dedi.

Oyujncu ayrıca Mekke ziyaretinden bir kareyi de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına, Zümer Suresi’nin 53. ayetini ekleyen oyuncu şu ifadeleri yazdı: “De ki (Allah şöyle buyuruyor): Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

Tolgahan Sayışman
