Tom Cruise son görünümüyle dikkat çekti! Yüzündeki değişim şaşırttı

62 yaşındaki Tom Cruise, Super Bowl öncesi bir reklamda yeni bir görüntü sergileyerek plastik cerrahi söylentilerine yol açtı. İzleyiciler, aktörün yüzünün reklamdaki görüntüsünün alışılmadık şekilde "şişkin" ve "gerilmiş" olduğunu belirtti.

Cruise’un görüntüsü, sadece 10 dakika önce gösterilen yeni Mission: Impossible filmi fragmanı ile daha dikkat çekici hale geldi; burada Cruise, alışık olduğumuz haline benzer bir şekilde görünüyordu.

Reklamı inceleyen plastik cerrahlar, Cruise'un yanaklarında son zamanlarda dolgu yaptırmış olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, kırışıklıkları azaltmak için kasları donduran Botox ve cildi yenileyen lazer yüzey yenileme tedavisi uygulamış olabileceğini de belirttiler.

JAWLİNE ETKİSİ DEĞİL

Ancak uzmanlar, daha invaziv prosedürlerin, yani bıçak altına yatmayı gerektiren işlemlerin izlerine rastlamadıklarını söylediler. Jawline (çene hattı) çevresinde doğal bir sarkma olduğuna dikkat çekildi, bu da bir yüz germe ameliyatı yapılmış olsaydı, böyle bir sarkmanın görülmeyeceğini gösteriyor.