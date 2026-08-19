MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tom Holland'ın Spider-Man kazancı dudak uçuklattı! 100 milyon dolardan fazla...

Tom Holland’ın Spider-Man kazancı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun Spider-Man: Brand New Day filminden elde edeceği toplam gelirin 100 milyon doları aşmasının beklendiği ortaya çıktı. Filmin gişe başarısı, Holland’ın cebine girecek rakamı adeta katladı.

Tom Holland'ın Spider-Man kazancı dudak uçuklattı! 100 milyon dolardan fazla...

Tom Holland'ın Spider-Man serisinden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı. İngiliz oyuncunun başrolünde yer aldığı Spider-Man: Brand New Day filminin gişe başarısı sayesinde en az 100 milyon dolar kazanmasının beklendiği öne sürüldü.

30 yaşındaki oyuncu, Marvel filminde Peter Parker karakterine yeniden hayat vermek için 20 milyon dolar aldı. Ancak filmin gişedeki büyük başarısı, Holland'ın bu ücretin çok üzerinde bir kazanç elde etmesinin önünü açtı. The Wrap'e konuşan kaynaklara göre oyuncunun alacağı gişe bonusuyla toplam kazancı 100 milyon doları aşacak.

Tom Holland ın Spider-Man kazancı dudak uçuklattı! 100 milyon dolardan fazla... 1

Kaynaklar, oyuncunun filmden elde edeceği kazanç için herhangi bir üst sınır bulunmadığını aktardı.

Tom Holland ın Spider-Man kazancı dudak uçuklattı! 100 milyon dolardan fazla... 2

Destin Daniel Cretton'ın yönettiği film, vizyondaki ilk hafta sonunda 360 milyon 91 bin 572 dolarlık hasılat elde ederek ABD'de şimdiye kadarki en yüksek açılışa imza attı.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateşli sahnelerde kriz çıkmıştı! Merak edildiAteşli sahnelerde kriz çıkmıştı! Merak edildi
Yayınlanır yayınlanmaz TT oldu! ''Reytingi bol olsun''Yayınlanır yayınlanmaz TT oldu! ''Reytingi bol olsun''

Anahtar Kelimeler:
Tom Holland Spider-Man serisi Örümcek Adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Rasim Ozan Kütahyalı tahliye oldu

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Arif Ahmet Denizolgun’un mezarı açılacak!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Fenerbahçe turu Fransa'ya bıraktı!

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bahar Candan babasının attığı mesajı paylaştı! Sert uyarı dikkat çekti

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

Bitcoin’de tehlikeli hareketlilik: 575 gün sonra zirvede

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

SPK'nın fon rehberi çalışmaları tamamlandı! Haftaya duyurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.