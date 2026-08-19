Tom Holland'ın Spider-Man kazancı dudak uçuklattı! 100 milyon dolardan fazla...

Tom Holland'ın Spider-Man serisinden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı. İngiliz oyuncunun başrolünde yer aldığı Spider-Man: Brand New Day filminin gişe başarısı sayesinde en az 100 milyon dolar kazanmasının beklendiği öne sürüldü.

30 yaşındaki oyuncu, Marvel filminde Peter Parker karakterine yeniden hayat vermek için 20 milyon dolar aldı. Ancak filmin gişedeki büyük başarısı, Holland'ın bu ücretin çok üzerinde bir kazanç elde etmesinin önünü açtı. The Wrap'e konuşan kaynaklara göre oyuncunun alacağı gişe bonusuyla toplam kazancı 100 milyon doları aşacak.

Kaynaklar, oyuncunun filmden elde edeceği kazanç için herhangi bir üst sınır bulunmadığını aktardı.

Destin Daniel Cretton'ın yönettiği film, vizyondaki ilk hafta sonunda 360 milyon 91 bin 572 dolarlık hasılat elde ederek ABD'de şimdiye kadarki en yüksek açılışa imza attı.