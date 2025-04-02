Top Gun, Batman ve The Doors ile hafızalara kazınan Val Kilmer hayatını kaybetti

Top Gun, Heat, The Saint, Batman Forever ve The Doors gibi unutulmaz yapımlarla sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi oyuncu Val Kilmer hayatını kaybettti.

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kilmer, 2014 yılında gırtlak kanseri teşhisi konmuş ve buna bağlı olarak trakeostomi dahil bir dizi cerrahi işlem geçirmişti. Bu, konuşma yeteneğini önemli ölçüde etkilemişti.

VAL KİLMER NEDEN ÖLDÜ?

Sinemadaki eşsiz performanslarıyla hatırlanacak olan Kilmer'ın ölüm haberini kızı duyurdu.

Kızı, ünlü aktör Kilmer'ın ölüm nedenini zatürre olarak açıkladı.

SESİNİ KAYBEDİNCE KARİYERİ ZORA GİRMİŞTİ

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz rol olan Val Kilmer bir süredir iş bulamıyordu! 2014 yılından bu yana gırtlak kanseriyle mücadele eden Kilmer, geçirdiği operasyonun ardından hayata döndü ama sesini kaybetti. Bu yüzden de eskisi gibi rahatça iş bulamıyor.