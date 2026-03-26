MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Tozkoparan İskender dizisindeki dekor 'tarihi eser' sanılıp tescillendi! Yetmedi...

Tozkoparan İskender için hazırlanan bir dekorun “tarihi eser” sanılarak tescillenmesi gündem oldu. Uzmanların başvurusu sonrası menzil taşı zannedilen dekor müzeye kaldırıldı. İşte gündem olan olayın detayları...

TRT 1 ekranlarında yayılanan çocuk dizisi “Tozkoparan İskender” için 2019’da üretilen dekoru tarihi eser sandılar. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre iki uzman dizinin çekildiği İstanbul’un Tuzla ilçesindeki alanda bırakıldığı düşünülen tahta dekorun tescili için gerekli mercilere müracaat etti.

Menzil taşı olduğu iddia edilen dekor, 26 Şubat 2025’te İstanbul 5 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda görüşülerek “tarihi eser” olarak tescillendi. Söz konusu dekor, koruma ve konservasyon çalışması yapılması için İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne kaldırıldı. Üstelik eser hakkında akademik bir dergide “Tozkoparan’ın ilk ve tek menzil taşı” iddiasıyla makale de yayımlandı.

TARİHİ ESER SANIP MAKALE YAZDILAR

Türk ve İslam Eserleri Müzesi yetkilileri daha sonra durumu fark edip dekorun tarihî eser olmadığına dair bir rapor yazma hazırlığına girişti. Ancak kurul kararı değişmedi.

Dekorun hazırlanmasında akademik danışmanlık yapan Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Seçkin Anık, trajikomik duruma serzenişte bulundu. Anık “Alanım itibarıyla okçuluğa dair akademik çalışmaları takip ediyorum. Okçular Vakfı’nda çalışırken hazırlanmasında danışmanlık yaptığım dizi dekorunun tarihî menzil taşı zannedilip hakkında akademik makale yazıldığını görünce şaşırdım. Zaten dekor, dizinin 14. bölümünde görünüyor. Menzil taşları mermerden olur. Okçular Vakfının yanı sıra bu konuda akademik çalışma yapan birçok isim var. Keşke danışsalardı” diye konuştu.

Şükrü Seçkin Anık ayrıca “Akademisyenler de hata yapabilir. Bence burada asıl problem akademisyenlerde değil, tescilleme yapan 5. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunda. Kolektif hata yüzünden bir dizi dekoru, tarihî menzil taşı olarak tescil edilmiş. Bu kurul yarın tarihî bir eseri yıkma kararı alsa ne olacak?” dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
tarihi eser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.