Pınar Deniz, 3 milyon TL’yi elinin tersiyle itti! Nuri Bilge Ceylan'dan teklif

Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde yer alacağı Dönence dizisinde kadın başrol olarak Pınar Deniz'e teklif gitmişti. Pınar Deniz’in diziden bölüm başı 3 milyon TL alacaktı. Çekimlere kısa süre kala işler değişti.

Doğum sonrası gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Deniz "Dönence" dizisinden son anda çekildi.

İddialara göre; Deniz Nuri Bilge Ceylan’dan teklif alınca Dönence kadrosundan ayrıldı. Yaz aylarında çekilmesi planlanan projenin çekimleri İstanbul ve Ege bölgesinde yapılacak. Hikayenin detayları ve Deniz’in projede canlandıracağı karakterle ilgili detaylar ise henüz paylaşılmadı.

BURCU BİRİCİK GÜNDEME GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapım ekibi kadın başrol için yeni isimlerle görüşmelere başladı. Bu kapsamda Burcu Biricik’e de teklif götürüldüğü konuşuluyor.