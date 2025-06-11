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Hamile olduğunu Cannes'da duyurdu! Başak Gümülcinelioğlu'ndan karnı burnunda pozlar

TRT, boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapanları destekleyen oyuncuları bünyesindeki dizilerden tek tek çıkartmıştı. Bu isimlerden biri de Başak Gümülcinelioğlu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi verip hamile olduğunu duyuran Gümülcinelioğlu'ndan karnı burnunda pozlar geldi.

Hamile olduğunu Cannes'da duyurdu! Başak Gümülcinelioğlu'ndan karnı burnunda pozlar
Öznur Yaslı İkier

TRT boykot paylaşımı yapan ve bu paylaşımları yapan oyunculara destek olan isimleri kendi projelerinden çıkartmıştı. Başak Gümülcinelioğlu'da TRT’nin “Muhabir” dizisinin kadrosundan apar topar çıkartılmıştı.

Gümülcinelioğlu geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali’ne katılmış ve burada müjdeyi duyurmuştu.

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Kendisi gibi oyuncu Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında dünyaevine giren Başak Gümülcinelioğlu hamile olduğunu açıklamıştı.

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PEŞ PEŞE YAYINLADI

Şimdilerde anne olmak için gün sayan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yeni hamilelik pozlarını paylaştı.

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Karnı oldukça belirginleşen güzel oyuncu, göbeğini açıkta bırakan siyah pantolon ceket kombiniyle kamera karşısına geçti. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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