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Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Güzelliğiyle mest etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2025 10:23
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Hem paylaşımları hem de tarzıyla sık sık sosyal medyada gündem olan Tuba Büyüküstün şimdi de Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Siyah takım elbisesi, toplu saçları ve sade makyajıyla beğeni toplayan ünlü isim bu haliyle adeta mest etti.

Tuba Büyüküstün Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Güzelliğiyle mest etti

Son olarak başrolünü Halit Ergenç ile paylaştığı Yarın Yokmuş Gibi dizisiyle adından söz ettiren Tuba Büyüküstün şimdilerde katıldığı davetlerle dikkat çekiyor.

Her adımı olay olan ünlü isim şimdi de Paris Moda Haftası'na damga vurdu. Siyah takım elbisesi, toplu saçları ve sade makyajıyla beğeni toplayan Büyüküstün bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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YORUM YAĞDI

Tuba Büyüküstün'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'ayrı bir aurası var', 'yine harika', 'asil kadın' gibi yorumlar yapıldı.

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Büyüküstün, 2003 yılında Aydın Bulut’un yönettiği ve Kanal D'de yayımlanan Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak dizi oyunculuğuna başladı.

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Tuba Büyüküstün Aydın Bulut'un yönettiği ve Kanal D'de yayınlanan Ihlamurlar Altında adlı dizide Bülent İnal ve Sinan Tuzcu ile başrolü paylaşarak büyük çıkış yaptı.

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Tuba Büyüküstün
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