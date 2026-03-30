Tuba Büyüküstün’ün koltuk altı kılları gerçek mi? Meğerse...

Tuba Büyüküstün’ün Meral adlı bir dansçıya hayat verdiği yeni filmi “Sultana”nın ilk fragmanı yayınlandı. Erdi Işık’ın yazdığı, Ali Kemal Güven’in yönettiği film Sultana adlı gece kulübünde çalışan 7 direk dansçısı kadının hikâyesini beyazperdeye taşıyor. Vizyon yolculuğu öncesi festivallere katılacak olan filmle ilgili günlerdir sosyal medyada bir görsel dolaşıyor.

FOTOŞOPA FOTOŞOP YAPILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fragmandan alınan görselde Tuba Büyüküstün’ün koltuk altına etkileşim almak için fotoşop yapıldığı ve üzerinde oynanan görüntüye kıl kökleri eklendiği öğrenildi.

Ancak ünlü oyuncuyla ilgili bu sahte görsel gerçek sanılıp sosyal medyada üzerine çok sayıda yorum yazıldı. Bazı sosyal medya sayfaları da fotoşoplu kareyi yine fotoşopla düzeltmeye çalıştı.