Tuba Büyüküstün yeni projesi için hazırlanıyor! Sultana filminde direk dansçı olacak

Uzun süredir televizyon ekranından uzak olan ve yaşamını Paris'te sürdüren Tuba Büyüküstün, yaz tatilini çalışarak geçiren isimler arasında yer alıyor.

Başrollerini Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'la birlikte paylaştığı Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezon çekimleri için Ayvalık'ta olan ünlü oyuncu yeni projelere de imza atmaya devam ediyor.

YENİ ROLÜ ŞAŞIRTTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Dehşet Bey” filmi 21 Ekim’de Prime Video’da yayınlanacak olan ünlü isim kasım ayında da “Sultana” filminde başrol olacak.

“Sultana” adlı İstanbul’un gözde bir gece kulübünde, 7 direk dansçısının etkileyici hikâyesini sinemaya taşıyacak olan filmde, Tuba Büyüküstün direk dansçısı Meral’e hayat verecek.

Her şey bir gün genç bir Belaruslu dansçı olan Anna’nın gece kulübüne gelmesiyle değişecek. Çekimler kasım ayında başlayacak.