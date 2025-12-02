MAGAZİN

Lvbel C5 aşka geldi! Sevgilisi bakın kim çıktı

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren, Rap dünyasının çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur şimdi de özel hayatıyla gündemde. Lvbel C5'in sevgilisi, Danla Bilic'in yakın arkadaşı çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan ünlü rapçi Lvbel C5, bu kez özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. 'Havhavhav' şarkısıyla milyonlara ulaşan Lvbel C5'in Danla Bilic'in yakın arkadaşı, Ece Kırtanır ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Ece Kırtanır sosyal medya hesabından Lvbel C5 ile fotoğrafını yayınladı. Ünlü rapçi sevgilisini öpücüklere boğdu.

SEVGİLİSİ TANIDIK ÇIKTI

Ece Kırtanır ile Lvbel C5'in aşk dolu karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ece Kırtanır'ın Danla Bilic yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

Genç rapçi, geçtiğimiz hafta İstanbul Ülker Sports Arena’da konser verdi. Saatlerce öncesinde kuyruklar olduğu konseri için rapçi, “Çok para harcadım ama sıkıntı yok. Bizim ülkemizde de insanlar kendilerini kanıtlayabilsin, iyi bir şey izlesin. Her şey onlar için” dedi.

