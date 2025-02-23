Tuğçe Tayfur’dan ağabeyi Timur Turanbayburt için uyarı! Şimdi de TikTok!

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanmasının ardından, Tuğçe Tayfur ve ağabeyi Timur Turanbayburt, vasiyetle ilgili tepki göstermişti. Tepkilerden sonra Tmur Turanbayburt hakkında olay iddialar da gündeme gelmişti.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda, ağabeyi Timur Turanbayburt hakkında dikkat çeken bir konuya değindi.

SAHTE HESAP AÇILDI

Tuğçe Tayfur, ağabeyi Timur Turanbayburt adına sahte bir TikTok hesabı açıldığını belirterek takipçilerini uyardı.

Tayfur "Abim adına açılmış herhangi bir TikTok hesabı yoktur! Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri. Yalan yanlış şeyler konuşuyormuş. Ağabeyimi tanıyan biri yazınca da hemen engelliyormuş. İtibar etmeyin olur mu?" şeklindeuyardı.

Tayfur, sevenlerinden bu tür sahte paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.