Tüm detayları gizlediler! Selena Gomez ile evlenen Benny Blanco merak edilen gelinliği paylaştı!

Özel hayatıyla her daim adından söz ettiren Selena Gomez, aradığı aşkı müzik yapımcısı Benny Blanco'da buldu.

İki yıldır aşk yaşayan Selena Gomez ile Benny Blanco, 27 Eylül'de Santa Barbara’da evlendi. Prova yemeğinden yaptığı paylaşımla dikkat çeken Gomez düğüne dair tüm detayları ise gizli tuttu.

Ciddi güvenlik önlemlerinin alındığı ve telefonun yasak olduğu düğün merak edilirken en merak edilen şey ise Selena Gomez'in gelinliğiydi.

Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, Taylor Swift, Ed Sheeran ve Paris Hilton gibi birçok ünlü ismin katıldığı törenin ardından ilk paylaşım Selena Gomez'den geldi.

Ünlü şarkıcıdan saatler sonra Benny Blanco da düğünden birkaç kareyi takipçileriyle paylaştı.

37 yaşındaki ünlü isim, paylaşımına "Ben gerçek bir Disney prensesi ile evlendim" notunu düştü.