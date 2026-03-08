Traitors Türkiye ne zaman başlayacak? Nerede yayınlanacak?

Merkezindeki strateji, güven ve ihanet temalarını akıl oyunlarıyla birleştiren Traitors Türkiye ne zaman yayınlanacak? Traitors Türkiye sunucusu ve detaylar haberimizde...

Traitors Türkiye programının sunuculuğunu Giray Altınok üstleniyor. Traitors Türkiye’nin dikkat çeken kadrosunda Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Hülya Uğur, Melih Kunukcu, Mert Öztürk, Öykü Berkan, Özgür Balakar, Pascal Nouma, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük, Yasemin Yılmaz, Yiğit Poyraz ve Yusuf Güney yer alıyor.

Tanınmış isimlerin “Traitors” (Hainler) ve “Faithfuls” (Masumlar) olarak iki gruba ayrıldığı reality şovda, kimlikler yalnızca Hainler tarafından biliniyor.

Katılımcılar, bir yandan ortak görevleri tamamlayarak büyük ödül için mücadele ederken, diğer yandan Kale’deki konumlarını korumak için stratejik kararlar almak zorunda kalıyor. Her bölümde artan gerilim, beklenmedik ittifaklar ve sürpriz elemeler izleyiciyi ekran başında tutacak dinamik bir deneyim sunuyor.

TRAITORS TÜRKİYE NE ZAMAN?

Traitors Türkiye, 25 Mart’ta Prime Video’da izleyicilerle buluşacak.