Türk operasının duayen ismi Mesut İktu hayatını kaybetti

Türk operasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından duyuruldu.

Mustafa Fidan

Eski İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü, bariton ve akademisyen Prof. Dr. Mesut İktu yaşamını yitirdi. İktu'nun vefatı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu.

“ACIMIZ ÇOK BÜYÜK”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin paylaşımında “İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak acımız çok büyük! Türk operasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen değerli sanatçımız ve önceki dönem Müdür ve Sanat Yönetmenlerimizden Mesut İktu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri kullanılarak usta ismin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Mesut İktu'nun cenaze törenine dair detaylar da paylaşıldı. İktu için ilk olarak 4 Ocak Pazar günü saat 10.30'da, Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Üsküdar Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Türk operasının duayen ismi Mesut İktu hayatını kaybetti 1

SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

31 Mayıs 1947'de dünyaya gelen Mesut İktu, İstanbul Belediye Konservatuvarı, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Berlin Devlet Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu'nda eğitimlerini tamamladıktan sonra 1973 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne katıldı.

Türkiye'de sahnelenen ilk "Don Giovanni" prodüksiyonunda başrolü üstlenmesiyle tanınan İktu, İstanbul Devlet Opera ve Balesinde farklı dönemlerde genel müdürlük ve sanat yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Akademik çalışmalarını da sürdüren İktu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında profesör olarak ders verdi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün kurucuları arasında da yer alan İktu'ya, 2025 yılında 53. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü takdim edilmişti.

03 Ocak 2026

