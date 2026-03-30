Türk Telekom lansmanındaki Sefo konserinde 'Müslüm Gürses ' sürprizi: Hologram olarak sahneye çıktı

Türk Telekom lansmanındaki Sefo konserinde 5G teknolojisiyle sahneye hologram olarak çıkan Müslüm Gürses, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sefo’nun efsane isimle yaptığı düet büyük alkış topladı.

Türk Telekom lansmanındaki Sefo konserinde 'Müslüm Gürses ' sürprizi: Hologram olarak sahneye çıktı
“Bilmem Mi?”, “Affettim”, “Tutsak” gibi hit şarkılarıyla listeleri alt üst eden genç rapçi Sefo, Türk Telekom'un 5G lansmanında izleyicisine yaptığı unutulmaz sürprizle gündeme oturdu.

HOLOGRAM TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Sahnedeki performansına bambaşka bir boyut katan rapçi, bu kez teknolojiyi devreye soktu. 5G teknolojisi kullanılarak hazırlanan özel bir gösteriyle, arabeskin efsane ismi Müslüm Gürses sahnede hologram olarak belirdi. O anlarda salonda büyük bir alkış koparken, Sefo’nun Müslüm Baba ile Bilmem Mi üzerinden yaptığı düet izleyenlere adeta nostaljik ve duygusal anlar yaşattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede gündem olurken, Sefo’nun bu sürprizi “teknoloji ve müziğin buluştuğu an” olarak yorumlandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
