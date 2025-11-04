MAGAZİN

Türkiye'de bir dizi estetik yaptırmıştı! Hastanelik oldu, görenler şaştı kaldı

47 yaşındaki eski model Katie Price Türkiye'de bir dizi estetik yaptırmıştı. Son dönemde zayıflayarak hastanelik olan Price yine bakıma girdi.

Eski manken Katie Price Türkiye'ye gelerek bir dizi estetik ameliyat olmuştu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü yıldız hayranları arasında endişe yaratmıştı.

Eylül ayında da sosyal medya hesabından damar yoluyla takılı bir serumla çekilmiş fotoğrafını paylaşan ünlü isim, kısa süre sonra hastaneye kaldırılmıştı. Hızlı kilo kaybı nedeniyle hastaneye gittiğini açıklayan Price, zayıflığının nedenini bilmediğini söylemişti.

Price son olarak özel bakıma girdiği anları paylaştı. Lenf drenajı ve ahşap terapi kombinasyonunu deneyen yıldız görünümüyle gündem oldu.

Lenf drenajının doğrudan yağ yakmadığı, ancak vücuttaki ödemi ve şişkinliği azaltarak geçici bir incelme etkisi yarattığı biliniyor. Bu sebeple Katie Price'e pek çok eleştiri yapıldı.

Katie Price daha önce kilo kaybının sebebini bilmediğini, herhangi bir zayıflama ilacı kullanmadığını açıklamıştı.

