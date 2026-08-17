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Türksat frekans değişikliği Daha 17 reytinglerini etkiledi mi?

Frekans değişikliğinin ardından Daha 17'nin reytingleri merak edildi. Dizinin son bölüm reytinglerindeki düşüş frekans değişikliğine bağlandı.

Türksat frekans değişikliği Daha 17 reytinglerini etkiledi mi?

2008 yılından bu yana aralıksız hizmet sunan Türksat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, yayınlar daha yüksek kapasiteli Türksat 4A uydusuna geçti. Türksat 4A uydusundan yeni uydulara yayın aktarımı, 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleşti.

Televizyonlardaki yeni frekans güncellemeleri zaman zaman sorunlara sebep oldu. Bazı seyirciler frekans değişikliği yaparken zorlandı. Bu durumun reytinglere yanısıp yansımayacağı merak ediliyordu.

Türksat frekans değişikliği Daha 17 reytinglerini etkiledi mi? 1

16 Ağustos akşamı ekrana gelen Daha 17'nin reytingleri de frekans değişikliğinden etkilendi.

Daha 17 dizisi son bölüm reytinglerindeki düşüş dikkat çekti. Yeni sezon öncesi 7’lerden 5’lere düşen reytingleri gören seyirci durumu senaryoya değil frekans değişikliğine bağladı.

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Daha 17 dizisi
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