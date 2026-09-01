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Tuzlu Kahve ilk bölüm kareleri! Yasemin Ergene değişimiyle gündemde

Tuzlu Kahve için geri sayım başlarken dizinin dev kadrosu da sık sık gündeme geliyor. Tuzlu Kahve 1. bölüm kareleri yayınlanınca yıllar sonra ekrana dönen Yasemin Ergene değişimiyle gündeme geldi.

Tuzlu Kahve ilk bölüm kareleri! Yasemin Ergene değişimiyle gündemde

Sezonun en iddialı dizisi Tuzlu Kahve için heyecan dorukta. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis gibi isimleri kadrosunda buluşturan Tuzlu Kahve'nin 1. bölüm kareleri de yayınlandı.

Tuzlu Kahve'nin ilk bölüm karelerinde yıllar sonra ekrana dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene değişimiyle dikkat çekti. Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun değişimine yorum yağdı.

Tuzlu Kahve ilk bölüm kareleri! Yasemin Ergene değişimiyle gündemde 1

Sosyal medyada "Çok estetik", "Ya bu kadın aşırı değişti", "Estetik yakışmış" yorumları yapıldı.

Tuzlu Kahve ilk bölüm kareleri! Yasemin Ergene değişimiyle gündemde 2

TUZLU KAHVE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Tuzlu Kahve ilk bölüm kareleri! Yasemin Ergene değişimiyle gündemde 3

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar.

Tuzlu Kahve ilk bölüm kareleri! Yasemin Ergene değişimiyle gündemde 4

Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.

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Yasemin Ergene Tuzlu Kahve dizisi
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