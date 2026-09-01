Tuzlu Kahve ilk bölüm kareleri! Yasemin Ergene değişimiyle gündemde

Sezonun en iddialı dizisi Tuzlu Kahve için heyecan dorukta. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis gibi isimleri kadrosunda buluşturan Tuzlu Kahve'nin 1. bölüm kareleri de yayınlandı.

Tuzlu Kahve'nin ilk bölüm karelerinde yıllar sonra ekrana dönmeye hazırlanan Yasemin Ergene değişimiyle dikkat çekti. Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan oyuncunun değişimine yorum yağdı.

Sosyal medyada "Çok estetik", "Ya bu kadın aşırı değişti", "Estetik yakışmış" yorumları yapıldı.

TUZLU KAHVE 1. BÖLÜM ÖZETİ

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir. Selin ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.

Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken, Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar.

Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.