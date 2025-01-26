Uçakta yemek yiyen oğlu zehirlendi! Bahar'ın Gülçiçek'i Füsun Demirel isyan etti: 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Birçok dizi ve filmde rol alan ve son olarak karşımıza Bahar dizisinde Gülçiçek karakteriyle çıkan usta oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabında bir hava yolu şirketine isyan etti.

OĞLU UÇAKTA YEMEK YEDİ ZEHİRLENDİ!

25 Ocak tarihinde Dubai'den Sabiha Gökçen'e gerçekleştirilen PC741 sefer sayılı uçuş sırasında oğlu Mehmet İlkem Şem'in uçakta tavuk wrap satın aldığını ve yemek bozuk çıkınca zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Hastanede tedavi altına alınan oğlunun zehirlenme olayının adli vaka olarak rapor tutulduğunu belirten Demirel, oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını ancak konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Oyuncunun paylaşımı şu şekilde: