MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uçakta yemek yiyen oğlu zehirlendi! Bahar'ın Gülçiçek'i Füsun Demirel isyan etti: 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Uçakta yemek yiyen oğlu zehirlendi! Bahar'ın Gülçiçek'i Füsun Demirel isyan etti: 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
26.01.2025 17:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahar dizisinde Gülçiçek karakteriyle karşımıza çıkan usta oyuncu Füsun Demirel, oğlunun uçakta yediği yemek nedeniyle zehirlendiğini ve ölümden döndüğünü iddia etti. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında hava yolu şirketini etiketleyerek isyan etti.

Uçakta yemek yiyen oğlu zehirlendi! Bahar'ın Gülçiçek'i Füsun Demirel isyan etti: 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Birçok dizi ve filmde rol alan ve son olarak karşımıza Bahar dizisinde Gülçiçek karakteriyle çıkan usta oyuncu Füsun Demirel, sosyal medya hesabında bir hava yolu şirketine isyan etti.

bahar-dizisi-gulcicek-karakterin

OĞLU UÇAKTA YEMEK YEDİ ZEHİRLENDİ!

25 Ocak tarihinde Dubai'den Sabiha Gökçen'e gerçekleştirilen PC741 sefer sayılı uçuş sırasında oğlu Mehmet İlkem Şem'in uçakta tavuk wrap satın aldığını ve yemek bozuk çıkınca zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını anlattı.

kapak_unlu-fusun-demirelin-oglu

Hastanede tedavi altına alınan oğlunun zehirlenme olayının adli vaka olarak rapor tutulduğunu belirten Demirel, oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını ancak konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

Ekran görüntüsü 2025-01-26 170239

Anahtar Kelimeler:
Füsun Demirel bahar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğlu uçakta ölümden döndü! 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Oğlu uçakta ölümden döndü! 'Atlatmaya çalışıyoruz'

Fenerbahçe'ye Romulo müjdesi! İmza tarihini bile açıkladılar...

Fenerbahçe'ye Romulo müjdesi! İmza tarihini bile açıkladılar...

Bakan Yerlikaya duyurdu: Vicdansızlar yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Vicdansızlar yakalandı

233 bin internet sitesi kapatıldı! Bakan Şimşek'ten net uyarı: Hem hapis hem de para cezası var

233 bin internet sitesi kapatıldı! Bakan Şimşek'ten net uyarı: Hem hapis hem de para cezası var

Herkes Arda Güler'in bu anını paylaşıyor! Maçın ikinci yarısında oyuna girdi ama...

Herkes Arda Güler'in bu anını paylaşıyor! Maçın ikinci yarısında oyuna girdi ama...

Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar!

Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.