Ufuk Beydemir baba oluyor! Sevgilisi hamileymiş...

Ufuk Beydemir, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğini 2022'de Roma'da nikâh masasına taşıyan ve kısa süre önce de boşanan şarkıcı boşanma sonrasında yaptığı imalı paylaşımlarla da dikkat çekiyordu.

Ufuk Beydemir boşanmadan bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Ufuk Beydemir, ağustos ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olacağını açıklamıştı.

Avrupa'da yaşayan sevgilisinden bebek bekleyen ve ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini duyurdu.

Ünlü şarkıcı, bir kız babası olacağının müjdesini verdi.



"KIZIMI GÖRMEYE GİDİYORUM"

Havalimanından bir fotoğraf yayımlayan ünlü isim, "Kızımı görmeye gidiyorum, evet kızımı" ifadeleriyle mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.