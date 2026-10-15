Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın lüks villası büyük hasar gördü! Tavanı çöktü, havuzu taştı

İstanbul genelinde etkisini gösteren şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, sağanağın etkilediği isimlerden biri de ünlü astrolog Nuray Sayarı oldu.

TAVAN ÇÖKTÜ

Şiddetli yağışın ardından Nuray Sayarı'nın lüks villasında büyük hasar meydana geldi. Ünlü astrologun evinin tavanının çökmesi ve havuzunun taşması, yaşanan yağışın etkisini gözler önüne serdi.

Yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşan ünlü isim; 'Arkadaşlar bahçe katında tavan çöktü. Ben 54 yaşındayım böyle bir yağmur fırtınası görmedim.' ifadelerini kullandı.

'HAVUZ TAŞTI'

Nuray Sayarı ayrıca 'Havuz evin içine taştı. Allah daha büyük felaketlerden korusun, kabus gibi bir gece geçirdik' dedi.