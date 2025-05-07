Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklanmıştı! Cezaevine gönderildiği görüntüler ortaya çıktı

Rap şarkılarıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği' gerekçesiyle tutuklanan Lvbel C5 lakabıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un cezaevine gönderildiği görüntüler ortaya çıktı.
Mahkemeye çıkarılan Süleyman Burak Bodur tutuklandı. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan ünlü rapçi çıkarıldığı duruşma sonrasında Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti.
"Lvbel C5" lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.— Mynet (@mynet) May 7, 2025
Cezaevine gönderildiği görüntüler paylaşıldıpic.twitter.com/BhQ1XM81br
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