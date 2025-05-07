MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklanmıştı! Cezaevine gönderildiği görüntüler ortaya çıktı

Lvbel C5" lakabıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. 'Hav hav' şarkısıyla eleştiri yağmuruna tutulduğu bilinen Bodur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklanmıştı! Cezaevine gönderildiği görüntüler ortaya çıktı
Begüm Özkaynak

Rap şarkılarıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği' gerekçesiyle tutuklanan Lvbel C5 lakabıyla tanınan Süleyman Burak Bodur'un cezaevine gönderildiği görüntüler ortaya çıktı.

Mahkemeye çıkarılan Süleyman Burak Bodur tutuklandı. Uyuşturucuya özendirme suçundan dolayı 5 ila 10 yıl arasında yargılanan ünlü rapçi çıkarıldığı duruşma sonrasında Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Ekran Alıntısı

lbelc5

lblc5

c5

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü rapçi hakkında karar verildiÜnlü rapçi hakkında karar verildi
Hindistan'a gitti! Peş peşe paylaştı Hindistan'a gitti! Peş peşe paylaştı

Anahtar Kelimeler:
cezaevi görüntü Lvbel C5
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Ali Koç Jose Mourinho kararını canlı yayında açıkladı! Gelen teklifi duyurdu...

Fenerbahçe seçime gidiyor mu? Ali Koç açıkladı... İstifa çağrılarına yanıt!

Fenerbahçe seçime gidiyor mu? Ali Koç açıkladı... İstifa çağrılarına yanıt!

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

Trump gözünü dikmişti! ABD harekete geçti

Gram altının göreceği rakam... Tarih vererek açıkladı!

Gram altının göreceği rakam... Tarih vererek açıkladı!

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den yeni 'Sedat Peker' paylaşımı! "Her şeyin bir vakti var"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den yeni 'Sedat Peker' paylaşımı! "Her şeyin bir vakti var"

Yine bir kadın cinayeti! Eski eşini başından vurdu

Yine bir kadın cinayeti! Eski eşini başından vurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.