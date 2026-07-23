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Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evinde şoke eden görüntüler! Sistem bile kurmuş

Uyuşturucudan gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evinden çıkanlar herkesi şoke etti. Jandarma operasyonunda Ezel Akay'ın evinin banyosu da dahil birçok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi. Jandarma Narkotik Köpeği "Takip" Ezel Akay'ın çalışma masasının çekmecelerine ve dolaplara zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddesini ortaya çıkardı. Ünlü yönetmenin daha önce de birçok suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evinde şoke eden görüntüler! Sistem bile kurmuş

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, uzun süredir teknik takibe aldığı ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesindeki evine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon yaptı. İstihbari ve analiz çalışmaları sonucunda, Rüştiye Mahallesinde bulunan evde yapılan aramalarda bin 131 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 1 adet aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay ın evinde şoke eden görüntüler! Sistem bile kurmuş 1

KAN VE SAÇ KILI NUMUNESİ ALINDI

Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay ın evinde şoke eden görüntüler! Sistem bile kurmuş 2

"NİYE FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR?"

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı. Hastanedeki muayenenin ardından Akay kardeşler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ünlü yönetmen Ezel Akay ın evinde şoke eden görüntüler! Sistem bile kurmuş 3

EVİNİ KENEVİR TARLASINA ÇEVİRMİŞ

Ünlü Yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan jandarma baskınında ortaya çıkan görüntüler adeta pes dedirtti.
Ezel Akay'ın lüks evinin banyosu dahil birçok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı.

Ünlü yönetmen Ezel Akay ın evinde şoke eden görüntüler! Sistem bile kurmuş 4

Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarına zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddelerini büyük bir başarıyla buldu. Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu.

Ünlü yönetmen Ezel Akay ın evinde şoke eden görüntüler! Sistem bile kurmuş 5

Öte yandan Ezel Akay'ın sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası, karşılıksız çek keşide etme suçlarından suç kaydının olduğu, kardeşi Eren Kazım Akay'ın suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Uyuşturucu operasyonunda yakalanarak gözaltına alınan Türkiye'nin ünlü yönetmenlerinden Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yönetmen Ezel Akay uyuşturucu
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