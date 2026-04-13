Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da 'Uyuşturucu' ve 'Fuhuş' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çiğdem Berfin Sevinç

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha polis ekiplerince gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 19'a yükseldi.

11'İNE TUTUKLAMA 8'İNE ADLİ KONTROLİSTEMİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 11'i tutuklama, 8'i adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerine birazdan başlanacak.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş'ın Bebek, Kuruçeşme ve Etiler semtlerindeki restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bazı yerlerde arama yapılmıştı.

İŞTE O İSİMLER:

*Mustafa Eyüp Çelik,

*Mehmet Can Çelik,

*Cansel Ayanoğlu,

*Büşranur Çakır,

*Deniz Metin Yüksel,

*Ali Yaşar Koz,

*Özlem Parlu,

*Elif Karaarslan,

*Leha Ahsen Alkan,

*Gizem Melissa Alagöz

*Oğuz Sarpınar

Ayrıntılar geliyor...

