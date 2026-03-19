Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneden taburcu edildi

Usta sanatçı Orhan Gencebay, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastaneden tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlığına kavuşan 81 yaşındaki Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte evine döndü.

Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneden taburcu edildi
Çiğdem Berfin Sevinç

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Orhan Gencebay, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak evine döndü.

Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneden taburcu edildi 1

TABURCU OLDU

81 yaşındaki Gencebay, korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınıp önlem amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Doktorlar tarafından yakından takip edilen Gencebay’ın durumu, yapılan kontrollerin ardından stabil olarak değerlendirildi.

Yaklaşık iki gündür süren tedavisi tamamlanan usta sanatçı, Sevim Emre ile aracına binerek evine doğru yol aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fragman geldi ama yayın akışında yok! Üzen haberFragman geldi ama yayın akışında yok! Üzen haber
Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildiAva Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

En Çok Okunan Haberler
İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

İran'dan ABD ve İsrail için kritik çağrı! Türkiye detayı...

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

