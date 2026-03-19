Usta sanatçı Orhan Gencebay hastaneden taburcu edildi

Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Orhan Gencebay, tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak evine döndü.

TABURCU OLDU

81 yaşındaki Gencebay, korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınıp önlem amaçlı hastaneye yatırılmıştı. Doktorlar tarafından yakından takip edilen Gencebay’ın durumu, yapılan kontrollerin ardından stabil olarak değerlendirildi.

Yaklaşık iki gündür süren tedavisi tamamlanan usta sanatçı, Sevim Emre ile aracına binerek evine doğru yol aldı.