Üvey Baba'nın Halil'iydi... 86 yaşındaki Şemsi İnkaya son haliyle damga vurdu

Bir dönemin fenomen yapımlarından Üvey Baba dizisinde hayat verdiği “Halil” karakteriyle hafızalara kazınan Şemsi İnkaya, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Türk televizyon tarihinin en sert ve en korkulan baba figürlerinden biri olarak hafızalarda yer eden usta oyuncunun son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 86 yaşındaki sanatçının ortaya çıkan yeni görüntüsü, hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve dinç görüntüsüyle dikkat çeken İnkaya için sosyal medyada “Hiç değişmemiş”, “Hala çok karizmatik” ve “Bir dönemin efsanesi” yorumları yapıldı.

Özellikle usta oyuncunun elindeki cep telefonu detayı da dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları, teknolojiyle iç içe görüntülenen İnkaya’nın modern tarzına yorum yağdırdı.