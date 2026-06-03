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Taşacak Bu Deniz 31. bölüm fragmanı izle! Herkes o detaya dikkat çekti

Sezonun büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz cuma akşamı yayınlanacak olan 31. bölümle sezon finali yapacak. Dizinin yeni bölümü öncesi heyecanla beklenen fragman yayınlandı. Fragmanda herkes o detaya dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz 31. bölüm fragmanı izle! Herkes o detaya dikkat çekti
Öznur Yaslı İkier

TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz için sezon finali heyecanı giderek artıyor. Final bölümünün yayın tarihi netleşirken, 31. bölümde yaşanacak çarpıcı gelişmeler izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Taşacak Bu Deniz, 5 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanacak 31. bölümüyle sezon finaline gidiyor. Heyecan dolu bölümle kısa bir araya girecek olan dizi, izleyicilerine unutulmaz bir kapanış sunmaya hazırlanıyor.

Taşacak Bu Deniz 31. bölüm fragmanı izle! Herkes o detaya dikkat çekti 1

Taşacak Bu Deniz 31. bölüm 1. fragmanında, Esme'nin Eleni'yi herkese itiraf ettiği anlar yer alıyor. Adil ve Esme'nin düğünü için kına yakılırken, kına gecesinde Esme'nin "Herkes duysun! Eleni, Adil'le benim kızım" feryadı dikkat çekiyor.

Taşacak Bu Deniz 31. bölüm fragmanı izle! Herkes o detaya dikkat çekti 2

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Yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gören fragmanda bir detay dikkatlerden kaçmadı. Yeni bölüm fragmanını izleyenler 'İso nerede?, 'İso neden görünmüyor', 'Bölümde İso yok galiba' gibi yorumlar yaptılar. Dizinin 2. fragmanı da şimdiden heyecanla beklenmeye başlandı.

TAŞACAK BU DENİZ 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Taşacak Bu Deniz
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