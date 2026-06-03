Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü

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Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerindeki yerini hep koruyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.
Romantik, zarif detaylara sahip fırfırlı ve dantel detaylı bir elbise giyen Hande Erçel peş peşe yayınladığı karelerle beğeni topladı.
Ünlü ismin vücudu saran elbisesiyle verdiği pozlar tam not aldı.
Hande Erçel'e sosyal medyada; 'yine harika görünüyor', 'her hali olay', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.
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