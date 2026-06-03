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Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü

Kariyeri ve özel hayatıyla da magazin manşetlerinden düşmeyen oyuncu Hande Erçel'in yeni Instagram pozları dikkat çekti. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin manşetlerindeki yerini hep koruyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa son pozlarıyla dikkat çekti.

Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü 1

Romantik, zarif detaylara sahip fırfırlı ve dantel detaylı bir elbise giyen Hande Erçel peş peşe yayınladığı karelerle beğeni topladı.

Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü 2

TAM NOT ALDI

Ünlü ismin vücudu saran elbisesiyle verdiği pozlar tam not aldı.

Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü 3

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Hande Erçel'e sosyal medyada; 'yine harika görünüyor', 'her hali olay', 'çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Hande Erçel peş peşe yayınladı! Beğeni butonu çöktü 4

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Hande Erçel
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