Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV Can Yaman'dan özür diledi

'Sandokan' adlı dizisiyle gündeme gelen ve özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Can Yaman geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Can Yaman uyuşturucu test sonucu “negatif” çıktığı halde, hakkında olumsuz haberler yapan medya kuruluşlarına sert çıkmıştı.

Show TV Ana Haber Bülteni yapılan haberi düzeltti ve ünlü oyuncudan özür diledi. Yapılan haberi paylaşan Can Yaman “Özür için teşekkürler” yazılı mesajını bayrağımız ve kalp emojisiyle paylaştı.