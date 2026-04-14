Uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Hafsanur Sancaktutan'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Ogün Alibaş'ın test sonuçları pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda, üç ismin saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlandı.

AÇIKLAMA GELDİ

Testinin pozitif çıktığı haberleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken Hafsanur Sancaktutan'dan açıklama gecikmedi. Sancaktutan;

“Hayatım boyunca haber de bahsi geçen yasaklı maddeyi kesinlikle görmedim, kullanmadım Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarından testimin tekrar yapılmasını talep edeceğim. Bir karışıklık olduğuna eminim. Bu konunun ispatı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok şaşkın ve üzgünüm.” ifadelerini kullandı.