Uzak Şehir 66. bölüm fragmanı heyecanlandırdı! Alya hamile mi?

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Heyecan dolu tanıtım izleyicilerin merakını artırdı. Konağın merdivenlerinden çıkan Alya’nın karnına giren ağrı, Cihan’ın dikkatini çekti. Bu sahne akıllara “Alya hamile mi?” sorusunu getirdi.

ALYA’NIN ZOR ANLARI

Pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen Uzak Şehir’in tanıtımında Alya’nın yaşadığı zor anlar öne çıktı. Konağın merdivenlerinden çıktığı sırada karnına giren ağrı nedeniyle zorlanan Alya, Cihan’ın dikkatini çekti.

CİHAN’IN YARDIM TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Alya’nın yaşadığı durumu fark eden Cihan, ona yardımcı olmak istedi. Ancak Alya, Cihan’ın yardım teklifini geri çevirdi. İkilinin arasında yaşanan bu kısa an, tanıtımın en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu.

