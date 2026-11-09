Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i geri dönüyor! “Cerrahpaşalılar” filminin çekimleri başladı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit karakteriyle hafızalara kazınan Özcan Varaylı harekete geçti. Diziden yıllar sonra "Cerrahpaşalılar” filmi için karar verildi.

Vistamotion Entertainment imzası taşıyan film güç, sadakat, ihanet ve hesaplaşma merkezli bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyor. Yapımcılığını ve yönetmen koltuğunda Burak Can Çelik’in oturduğu filmin senaryosunu Kaan Demirhan ve Bektaş Topaloğlu kaleme aldı.

CERRAHPAŞALILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Çekimleri başlayan filmde Kurtlar Vadisi’nin Cerrahpaşalı Halit’i olarak hafızalarda yer eden Özcan Varaylı, Atilla Olgaç, Ümit Acar, Erdem Kaynarca, Melih Çardak, Levent Çakır, Sena Gençtürk ve Erhan Çircioğlu başlıca rolleri paylaşıyor.



Aksiyon sahneleri, çatışma sekansları ve özel efekt çalışmalarıyla öne çıkan filmde, ABD’den gelen özel bir ekip de görev alıyor. Uluslararası sinema standartlarında bir görsel atmosfer hedefleyen yapım, izleyicilere etkileyici bir sinema deneyimi sunmaya hazırlanıyor.