Sosyal medya karıştı: Sinem Ünsal Uzak Şehir'den ayrılıyor mu?

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi X'te de sık sık gündeme geliyor. Gerek başrollerin özel hayatı gerek dizinin senaryosu hiçbir zaman gündemden düşmüyor.

Son olarak Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal hakkında bir iddia sosyal medyayı karıştırdı.

Dizinin ana karakterlerinden birini canlandıran Sinem Ünsal'ın yeni sezonda dizide olmayacağı iddia edildi.

Ceren Moray'ın diziye dahil olmasıyla birlikte "Yeni başrol o mu?" tartışmaları ortaya çıkarken Sinem Ünsal'ın diziden ayrılacağı iddia edildi. İddialara gazeteci Birsen Altuntaş nokta koydu.

Altuntaş, kendisine sorulan 'Sinem Ünsal 3. sezonda Uzak Şehir'de olmayacak mı?' sorusuna 'Sinem Ünsal elbette Uzak Şehir'e devam ediyor. Geçen yıl da aynı geyik çıkmıştı. Alya'sız Uzak Şehir olmaz ki!' cevabını verdi.