Dilan Polat ve ailesine silahlı saldırı! 'Can Polat'ı vurdular'

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Yaptığı her hareketle adından söz ettiren ve gündemden düşmeyen fenomen Dilan Polat, ailesiyle birlikte Alaçatı tatilindeyken silahlı saldırıya uğradı.
Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat sosyal medya üzerinden yayın açarak ''Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular.
Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz.'' diyerek feryat etti.
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda ailenin yakın korumalığını yürüten Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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