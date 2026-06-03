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Dilan Polat ve ailesine silahlı saldırı! 'Can Polat'ı vurdular'

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Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ailesiyle birlikte Alaçatı tatilindeyken silahlı saldırıya uğradı. Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat canlı yayın açıp yardım istedi. Dilan Polat 'Can Polat'ı vurdular' diyerek bağırdı.

Yaptığı her hareketle adından söz ettiren ve gündemden düşmeyen fenomen Dilan Polat, ailesiyle birlikte Alaçatı tatilindeyken silahlı saldırıya uğradı.

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Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat sosyal medya üzerinden yayın açarak ''Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular.

Dilan Polat ve ailesine silahlı saldırı! Can Polat ı vurdular 1

Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz.'' diyerek feryat etti.

Dilan Polat ve ailesine silahlı saldırı! Can Polat ı vurdular 2

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda ailenin yakın korumalığını yürüten Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Dilan Polat ve ailesine silahlı saldırı! Can Polat ı vurdular 3

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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