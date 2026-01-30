MAGAZİN

Uzak Şehir'de kriz çıktı! Başrol Burç Kümbetlioğlu'nun son hamlesi şaşırttı

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Her bölümü reyting rekorları kıran dizi bu defa şaşırtan bir hamleyle gündeme geldi. Dizinin başrollerinden Burç Kümbetlioğlu’nun dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması kriz iddialarını gündeme getirdi.

Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Dizinin her bölümü reyting rekorları kırarken bu defa Uzak Şehir'de kriz çıktığı iddiaları gündeme geldi.

Uzak Şehir'de Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu’nun dizinin resmi hesabını takipten çıkması merak uyandırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kümbetlioğlu’nun diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyada hızla yayılırken oyuncunun projeye devam ettiği, sanıldığı gibi bir ayrılığın olmadığı öğrenildi.

Burç Kümbetlioğlu’nun resmi hesaptan paylaşılan önce Kaya, sonra Sadakat, ardından Cihan ve son olarak Alya karakterlerinin Boran’a peş peşe tokat attığı videonun yayınlanmasının ardından takibi bırakması dikkat çekti.

Videonun bir süre sonra silinmesi de oyuncunun bu konudan dolayı kırgınlık yaşadığı iddiasını güçlendirdi.

