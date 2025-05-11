Uzak Şehir'de şaşırtan veda! Seyirci bunu beğenmedi...

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir reyting rekorları kırarken sezon finali tarihi de belli oldu. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolü paylaştığı dizi 2 Haziran'da ekranlara gelecek olan 28. bölümü ile sezon finali yapacak. Sezon finali öncesi ise şaşırtan ayrılık kararı geldi.

SEZON SONUNA KADAR KALMASI BEKLENİYORDU

İkinci sezona çok konuşulacak bir finalle geçiş yapacak olan dizide bir veda yaşanacak. Dizide Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse’nin sezon sonuna kadar ekipte kalacağı konuşuluyordu. Ancak hikâye gereği bu veda öne çekildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Köse vedasının ardından flashback sahneleriyle de dizide tansiyonu artıracak. Öte yandan Kaya ve Zerrin’in hikâyesinde de sürpriz bir gelişme yaşanacak.

Ancak bu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Nursel Köse'nin beklenmedik ayrılığı seyirciyi kızdırdı. Sosyal medyada "Çok saçma bir karar", "Metres hikayesi için harcadılar kadını", "Güzel bir karaktere veda etmek ve bir metresle kalmak", "Yazık ettiler karaktere" yorumları geldi.