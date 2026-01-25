MAGAZİN

Uzak Şehir'den ayrılan Nursel Köse fenomen dizide...

Uzak Şehir'de Fikriye’ye hayat veren ve apar topar diziden ayrılan Nursel Köse fenomen diziyle el sıkıştı. Nursel Köse, Veliaht dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisine sonradan dahil olup çok sevilen Nursel Köse diziden apar topar ayrılmıştı.

Sezon finali partisine da katılmayan Köse daha sonra açıklama yaparak şunları söylemişti:

"Sevgili Uzak Şehir ailesi, sezon veda partisinde sizinle olmayı çok isterdim tatildeyim. Bu güzel projede yer almak benim için büyük bir mutluluktu. Yapım, yönetim, senaryo ekibi, oyuncu arkadaşlarım ve setin görünmeyen kahramanlarına emekleri için sonsuz teşekkürler. Harika bir ekip, harika bir sezon oldu. Hepinize sevgiler, bol kahkahalı bir gece diliyorum."

Dizide Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse’nin yeni projesi merak ediliyordu.

Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse sonunda gelen tekliflerden birini kabul etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nursel Köse, Veliaht'ta Yahya ve Selim'in annesine hayat verecek.

