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Uzak Şehir'i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Ferit Kaya'nın yeni adresi...

Uzak Şehir’e veda eden Ferit Kaya yeni sezon için anlaşma yaptı. Uzak Şehir ile son dönem dikkat çeken Kaya atv'nin merakla beklenen dizisi Aşk ve Taht ile anlaştı.

Uzak Şehir'i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Ferit Kaya'nın yeni adresi...

Demir Baybars rolüne hayat verdiği “Uzak Şehir”e sezon sonunda veda eden Ferit Kaya’ya teklif yağıyordu. Oyuncu yeni sezon için kararını verdi.

Başarılı oyuncu yeni yayın döneminin en çok merak edilen dizilerden “Aşk ve Taht”la el sıkıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taylan Biraderler’in yöneteceği, atv’nin Bozdağ Film imzalı dizisinde Kaya, Melik Keyferidun’a hayat verecek.

Uzak Şehir i bıraktı, rakip kanalla anlaştı! Ferit Kaya nın yeni adresi... 1

AŞK VE TAHT OYUNCULARI

Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın’ın kaleme aldığı dizide Alaaddin Keykubat’ı Akın Akınözü, Melike Hatun’u Simay Barlas, Baş Hatun Ümmühan’ı Ayça Bingöl, “Nurcihan”ı Ceren Benderlioğlu ve “Andreas”ı Halil İbrahim Ceyhan oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ferit Kaya
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