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Uzak Şehir'in Cihan'ı en zorlandığı sahneyi anlattı! "Şırnak Cehennem Deresi'nde buz gibi suya atlayıp..."

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba çekimlerde en zorlandığını sahneyi anlattı. Şırnak Cehennem Deresi'nde yüzmek zorunda kalan oyuncu neler yaşadığını anlattı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı en zorlandığı sahneyi anlattı! "Şırnak Cehennem Deresi'nde buz gibi suya atlayıp..."
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Sezonun en çok konuşulan yapımlarından olan Uzak Şehir'de Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba hem başarılı oyunculuğu hem de açıklamalarıyla konuşuluyor.

Ozan Akbaba Mardin'de çekilen diziye dair konuşurken en zorlandığı sahneleri de anlattı.

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"Suya girmeyi seviyorum sevmiyorum değil ama suda ayağımın yere değmesini tercih ederim durgun bir suyu tercih ederim" diyen Uzak Şehir'in Cihan'ı şunları söyledi:

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"SABRETMEYE ÇALIŞTIM AMA..."

"Şırnak Cehennem Deresi'nde bunların hiçbiri yoktu ve her şeyden önce çok soğuktu su buz gibiydi yaklaşık bir dakika 2 dakika sonra bütün vücudum yanmaya başladı alarm vermeye başladı, sabretmeye çalıştım ama baktım ki olmuyor sonra bir çıkayım dedim sudan çıkmaya çalıştım bu sefer daha çok üşüdüm su daha sıcak geldi tekrar suyun içine girdim tekrar dondum."

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Ozan Akbaba bu sahnede zorlansa da oynamaktan büyük keyif aldığını da sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ozan Akbaba Uzak Şehir
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