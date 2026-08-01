Uzak Şehir’in Enver’i Onur Özaydın oldu! Alya’nın ilk aşkı...

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de sezon finali sonrası peş peşe ayrılıklar yaşandı. Burç Kümbetlioğlu, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Ceren Moray diziden ayrıldı.

“Uzak Şehir”in üçüncü sezonu merakla bekleniyor. AyNa Yapım imzalı dizinin yeni bölümlerine “Enver” karakteri katılacak. 64. bölüm itibarıyla ekipte yer alacak olan karakteri canlandıracak oyuncu merak konusu olmuştu.

ALYA'NIN İLK AŞKI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; rolün sahibi başarılı oyuncu Onur Özaydın oldu. Özaydın, Sinem Ünsal’ın hayat verdiği Alya’nın ilk aşkı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Budapeşte'de yaşayan şık bir restoran sahibi olan Enver sezgileri güçlü, zarif özgüvenli, karizmatik bir adamdır. Dizinin Budapeşte çekimlerinin 15 ila 20 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanıyor.