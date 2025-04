Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş törene damga vurdu! Saçı, makyajı ve kıyafeti tam not aldı

Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir oyuncuları Ayaklı Gazete Ödül Töreni'ne katıldı. Geceye dizinin Nare'si Sahra Şaş güzelliğiyle damga vurdu.

Saçı, makyajı ve siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle bakışları üzerine toplamayı başaran Sahra Şaş bu haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Sahra Şaş'ın ödül töreninden görüntüleri takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme soysal medyada; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'asil ve güzel', 'fiziği harika', 'Asalet akıyor' gibi yorumlar yapıldı.

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Sahra Şaş, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide rol aldı.

2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde roller almıştır.

İlk sinema oyunculuk deneyimi ise 2017’de Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine Martı adlı filmle olmuştur.

2018 yılında Something about that Night adlı kısa filmde rol almıştır. Oyuncu en son Dokuz Oğuz (2023) adlı dizide televizyon seyircisinin karşısına çıkmıştır.